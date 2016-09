Man met nog 5,5 jaar cel te goed opgepakt

De drugsfabrikant had na arrestatie al een half jaar vastgezeten, maar kwam tijdens de rechtszaak in 2009 niet opdagen. De rechtbank in Breda veroordeelde de man bij verstek tot een celstraf van zes jaar.



Synthetische drugs

In 2008 arresteerde de politie de man in een grootschalig onderzoek naar de productie van synthetische drugs. Deze actie ging destijds gepaard met invallen in een aantal woonhuizen en een loods en een garagebox in West-Brabant.



De man werd vanmiddag aangehouden door een speciaal politieteam dat in 2015 is gevormd om voortvluchtige criminelen op te sporen.