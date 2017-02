Man steelt blikje cola en zakje soep voor dakloze

NEC zakt door het ijs tegen tien Eagles

20:48 NIJMEGEN - NEC heeft zaterdagavond een pijnlijke nederlaag geleden. De Nijmegenaren gingen met 2-1 onderuit tegen hekkensluiter Go Ahead Eagles, dat voor het duel in De Goffert nog geen uitwedstrijd had gewonnen. De thuisploeg speelde het laatste halfuur met een man meer.