Man uit Limburg opgepakt na liquidatieplan

Van H. zou Paul van Hilten, advocaat-generaal bij het gerechtshof in Den Bosch, en een medewerker van de FIOD hebben willen laten vermoorden. Dat blijkt uit onderzoek van Dagblad De Limburger. Van H.' s advocaat Ludo Hameleers heeft de arrestatie bevestigd.



Opmerkelijk is dat een arrestatieteam Toon van H. in december 2003 ook al in de boeien sloeg voor het beramen van moord op Van Hilten, destijds officier van justitie in Limburg én op dezelfde ambtenaar van de fiscale opsporingsdienst. Van H. zou in 2003 ook het brein zijn geweest achter een moordplan op de Brabantse vastgoedmagnaat Jos Geerts. Justitie moest de vervolging van de Echtenaar voor deze moordplannen al snel staken bij gebrek aan bewijs. Dat zal, zo is de stellige overtuiging van Hameleers, nu niet anders zijn.



Blauwtje

"Dat een ezel zich geen twee keer aan dezelfde steen stoot, geldt blijkbaar niet voor het Openbaar Ministerie. Het is onbegrijpelijk dat Justitie iemand oppakt op basis van blijkbaar een tip bij de Centrale Inlichtingen Dienst, nadat ze eerder al een blauwtje heeft gelopen." De politie meldde gisteren alleen dat een 61-jarige Echtenaar is gearresteerd nadat het korps Oost-Brabant recent was getipt over diens liquidatie-opdrachten. Over de identiteit van de mogelijke doelwitten wilde de politie niets kwijt.



Aanslag

Toon van H. is opgepakt in zijn huis in Echt en zit nu vast op het politiebureau in Eindhoven. Tijdens de huiszoeking, waarbij speciale apparatuur is gebruikt, zijn een vuurwapen en munitie gevonden. Voor zijn eerdere arrestatie in 2003 werd Toon van H. al gelinkt aan een moord in 1998 in Echt en aan liquidatieplannen. Hij is daarvoor nooit veroordeeld. In november 2001 overleefde Van H. een aanslag op zijn leven. De dader van deze aanslag is nooit gepakt.