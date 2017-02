Man vast voor 22 jaar oude verkrachting in Den Bosch

In de vroege ochtend van donderdag 2 maart 1995 werd een destijds 32-jarige vrouw uit Den Bosch slachtoffer van de verkrachting. Ondanks de vondst van sporenmateriaal werd het onderzoek stilgelegd.

Eind 2016 kreeg de politie een match tussen de sporen die in het onderzoek werden veiliggesteld en het DNA van iemand uit de landelijke DNA-databank. In die bank wordt onder meer DNA van veroordeelden opgeslagen. De man uit Schijndel liep tegen de lamp omdat hij wegens een eerder geweldsmisdrijf in de databank opdook. De man zit vast en wordt verhoord.