'Man vermomt nepstichting als goed doel en steelt miljoenen'

De dierenhulpstichtingen van goededoelenbaas Harry F. (69) uit Wierden fungeerden van meet af aan als oplichtingsmachine. Dat stellen deskundigen uit de goededoelenbranche op basis van contracten die dagblad De Stentor in handen heeft. ,,Donateurs worden misleid en de gebruikte constructie lijkt alles weg te hebben van een oplichtingsconstructie'', zegt directeur Gosse Bosma van Goede Doelen Nederland.



Honderdduizenden Nederlanders waren de afgelopen twintig jaar donateur van een van de goede doelen van F.. Zij dachten het dierenwelzijn in dit land te verbeteren met hun giften. Vorig jaar deed de politie invallen bij de bedrijven en goededoelenstichtingen van Harry F. in onder meer Deventer.



Het Openbaar Ministerie verdenkt F. van miljoenenfraude. Nog geen 8 procent van het geschonken geld zou daadwerkelijk aan goede doelen zijn besteed. Het politieonderzoek loopt nog. Uit de contracten blijkt dat de twee wervingsbureaus van F. 'bizar hoge' vergoedingen ontvingen voor het werven van donateurs. Dat deden ze voor drie stichtingen waarvan F. tevens de baas was. Het gaat om de Nederlandse Stichting voor Hulp aan Dieren (NSHD) en Stichting Help uit Deventer en Menodi uit Nijmegen.



Provisie

F's. wervingsbureaus - Erdma en European Royalty Operations uit Wierden - kregen 'extreem hoge' percentages provisie voor iedere donateur die zij binnenhaalden. Betaalde een donateur 100 euro per jaar, dan ging daarvan 85 euro naar het wervingsbureau, het jaar erop 65 euro en in het derde jaar 45 euro. Daarbovenop kregen de wervingsbureaus nog eens bijna 2 euro per donateur per maand. Zo bleef dezelfde donateur ieder jaar weer fors geld opleveren, zonder dat het wervingsbureau daar iets voor hoefde te doen.



Brancheverenigingen spreken van oplichting en belangenverstrengeling. ,,Dit is oplichting'', stelt directeur Henk Dokter van DDDN, dat de vijf grootste wervingsbureaus vertegenwoordigt. ,,Jaren doorbetalen is ongehoord. Hier gaat extreem veel geld naar de wervingsbureaus, terwijl er amper wat overblijft voor het goede doel waarvoor geworven wordt. Een bizarre constructie.''