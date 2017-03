Man wint ruim 1,7 miljoen euro in casino Breda

Update Wilde achtervolging Almelo eindigt met schoten en arrestaties

19 maart Volgens de politie in Almelo is het een wonder dat tijdens een wilde achtervolging door de stad in de afgelopen nacht geen slachtoffers zijn gevallen. Een 38-jarige man veroorzaakte ,,levensgevaarlijke situaties'' door met hoge snelheid door het centrum te scheuren, waar veel uitgaanspubliek op de been was. Uiteindelijk botste de bestuurder tegen een rij geparkeerde auto's.