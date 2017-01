Mannen poetsen datingprofiel op met selfies uit Ikea

Volgens Bloten vallen mannen die op die manier indruk willen maken gauw door de mand. ,,Het is namelijk moeilijk om een foto in een van onze tientallen roomsets zónder dat er ergens een prijskaartje in beeld komt.”



Een praktijktest wijst uit dat dat inderdaad het geval is. Overigens hebben Ikea en liefde wel wat met elkaar te maken: ,,We hebben al twee keer een verzoek gehad van echtparen of ze hun bruidsreportage in onze winkel mochten houden. Bij de eerste aanvraag keken we elkaar met verbazing aan, maar toen we het resultaat zagen waren we onder de indruk. De fotograaf had met alle meubels en kleuren een verrassend album weten te maken.”