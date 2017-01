Mantelzorgboete raakt uit zicht

Het kabinet wilde AOW'ers korten op hun uitkering als zij één huishouden vormen met een meerderjarige huisgenoot, anders dan hun eigen partner. De gedachte hierachter is dat dergelijke huishoudens kosten kunnen delen en daarom met een lagere uitkering toekunnen. De wet die deze korting mogelijk maakte werd al in 2014 door beide Kamers aangenomen, maar de invoering werd keer op keer uitgesteld.



De angst bestaat dat mantelzorgers minder snel een bejaarde moeder of vader in huis zullen nemen als die daarvoor financieel wordt gestraft. Onderzoeken gaven geen eenduidig beeld of deze angst gerechtvaardigd was.



Inmiddels gaat het kabinet officieel nog altijd uit van invoering van de kostendelersnorm voor AOW'ers in 2019, maar daar doet het CPB niet aan mee. Het planbureau hanteert als spelregel dat maatregelen nog tenminste in de huidige kabinetsperiode moeten zijn ingegaan, willen ze meetellen als vaststaand beleid in het zogeheten 'basispad'.