Marcouch: Niet verbaasd over negatieve reactie Geert Wilders

Wilders uitte in diverse tweets zijn afkeur over de aanstaande benoeming van Marcouch in de Gelderse hoofdstad. Morgenmiddag gaat hij met een aantal partijleden demonstreren bij het Arnhemse stadhuis.



,,Dat typeert zijn politiek", reageert Marcouch. ,,Ik ben trots dat ik in een land woon waar iedereen het recht heeft om te demonstreren, om welke reden dan ook, ongeacht zijn afkomst en politieke overtuiging."