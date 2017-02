Avond aan avond plaatste hij de liefdeskreten en zielenroerselen uit oude kranten op zijn Instagramaccount. Tot groot plezier van velen. Toen moest er ook maar een boek van komen, vond de Quest-journalist. ,,Tijdens mijn zoektochten door oude krantenarchieven, zag ik die oproepen weleens in de marge staan. Een grappige advertentie tussen alle andere in waar iemand een oproep doet aan een geliefde. Ik werd er al snel door gegrepen'', vertelt Traa.



Zijn boek vol met oproepjes is natuurlijk net voor Valentijnsdag, aanstaande dinsdag, uitgebracht. ,,Er staan heel romantische oproepen in. Het geeft een intiem inkijkje in het liefdesleven van de mensen van een eeuw geleden'', legt hij uit. Op een van de populairste advertenties staat ‘Marie, ik zie van je af’. ,,Dat is toch een Polaroid van iemands leven? Er wordt iets gevoeligs gezegd, waar we de context niet van kennen. Maar toch, zo’n boodschap spreekt iedereen aan.’’



De oproepen zeggen ook wat over de tijd. Het was toen niet zo gewoon als nu dat mannen en vrouwen elkaar zomaar aanspraken. Even bellen of appen was natuurlijk nog lang niet aan de orde.