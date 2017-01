Rutte: Kans op regeren VVD met PVV is nul

Rutte heeft eerder ook al gezegd dat de kans heel klein was, maar ook dat hij in principe geen partijen uitsluit. Fractievoorzitter Halbe Zijlstra van de VVD zei in december al wel dat de kans dat de liberalen gaan regeren met de PVV ,,inhoudelijk nul'' is. Ook Jesse Klaver van GroenLinks liet weten niet met de PVV te regeren . PVV-leider Geert Wilders reageerde op de woorden van Rutte met een korte tweet: ,,De arrogantie van de macht. Corrigeer Rutte. Op 15 maart''. Wilders heeft vorig jaar zelf gezegd dat hij niet met de VVD wil regeren zolang Rutte daar nog aan het roer staat.

SP

Mark Rutte is naar eigen zeggen wel verbaasd dat de SP gisteren heeft uitgesloten in een kabinet te stappen met de VVD. ,,Ik dacht dat de SP zichzelf al had uitgesloten'', aldus Rutte in het televisieprogramma.



VVD-leider Rutte herinnerde aan een toezegging van SP-leider Emile Roemer dat hij niet in een kabinet gaat zitten dat de marktwerking in de zorg niet afschaft. Roemer had dat in augustus gezegd in een gesprek over het SP-plan om een Nationaal ZorgFonds in te stellen om van de marktwerking en het eigen risico in de zorg af te komen.