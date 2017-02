Mark Rutte wordt zenuwachtig

1 . Mark Rutte begint zenuwachtig te worden en verandert van strategie.

Niets van wat hij tot nog toe in de campagne heeft gedaan leidt tot ook maar een rimpeling in de peilingen. Dat-ie niet met de PVV gaat regeren: nul reactie. Z'n 'brief aan Nederland' idem. En de belofte om volgend jaar 2 miljard voor de zorg opzij te zetten, leverde vooral hoon op. Ruttes geloofwaardigheid lijkt in het geding.



Tot nog toe was zijn tactiek identiek aan die van Wilders. Weinig openbare optredens, de anderen als niet-serieuze concurrenten behandelen, je concentreren op de tweestrijd PVV-VVD. Schaarste maakt gewild. Vandaar dat Rutte slechts intekende op een paar lijsttrekkersdebatten en adjudant Halbe Zijlstra de wei in stuurt om het vuile werk op te knappen, zoals deze week bij het gasdebat in het Noorden. Maar nu heeft hij plots besloten om toch maar in te tekenen op een lijsttrekkersdebat in het Zuiden, waarvoor hij aanvankelijk bedankt had. Eerste scheurtjes in het pantser van de teflon-premier.



2. Geert Wilders mag wel een beetje zenuwachtig worden.

Want het verschil in de peilingen tussen hem en Mark Rutte wordt met de dag kleiner. Dat komt als gezegd niet omdat Rutte stijgt, maar omdat Wilders zelf daalt. Peilingen zegt u, wat zijn ze waard ? Best veel rond deze dagen. Je mag er geen harde zetelaantallen uit op maken, maar wel sentimenten. In peilingen die ik deze week zag staat Wilders op nog maar 26 zetels. Dat aantal kennen we. Begin deze eeuw hebben wetenschappers berekend dat zo groot ongeveer het aantal boze stemmers in Nederland is. De LPF had dat aantal, waarmee ze in Jan Peter Balkenendes eerste dramatische kabinet kwamen.



3. De rest, want laten we ze zo maar noemen, de rest van het veld mag iets minder zenuwachtig worden.

Ze kan zelfs wat hoop putten uit die peilingen. Als een zesde van de stemmen naar de PVV gaat, als een derde van de stemmen naar PVV en VVD samen gaan, zijn er nog honderd zetels te verdelen. Laat er daarvan nog eens zes naar 50Plus gaan en vier naar ander pruttergrut. Blijven er nog 90 over. Een mooie meerderheid. Goed om te beseffen: Nederland heeft nog altijd meer redelijke dan boze kiezers.



4. De toekomst van links Nederland ligt in handen van de directie van RTL en daar zijn ze dus nu ook best zenuwachtig.

Als RTL toestaat dat een of twee lijsttrekkers worden toegevoegd aan de line-up van haar televisiedebat, kan het hele spel keren. Tot nog toe staan alleen Rutte, Wilders, Buma en Pechtold op de lijst. Er is druk om ook een kandidaat van links te laten aanschuiven. Volgens de peilingen zou dat in ieder geval Jesse Klaver zijn. Asscher pas daarna. Maar Rutte en Wilders hebben daar, begrijpelijk, geen zin in. Buma en Pechtold hebben er ook weinig bij te winnen. Die willen beiden graag zelf het debat uitkomen als de uitdager van de premier, of de man die Wilders het zwijgen oplegde. Op dit moment zijn ze er bij RTL over aan het praten. Goed om te weten: Ruttes chef voorlichting Kees Berghuis was ooit chef van de politieke redactie van RTL en RTL-anchor Frits Wester zat jarenlang voor het CDA in de Tweede Kamer te spinnen.