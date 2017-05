Autobom Martin Kok had kracht van veertig granaten

Volledig scherm De explosie tijdens het onderzoek naar de kracht van de explosieven onder de auto van Martin Kok © Politie Amsterdam Dat blijkt uit een reconstructie die politie en justitie maandag hebben gehouden, waarvan de beelden zijn verspreid. Te zien is hoe een Opel Corsa zoals die van Koks vader, waarin hij reed, uit elkaar spat, waarna slechts een zwartgeblakerd, verwrongen karkas over blijft.



Zowel op het terras van Klein Kalfje als binnen zaten die avond van 2 juli volop klanten. De kracht van de explosie was volgens onderzoekers van het Nederlands Forensisch Instituut vergelijkbaar met die van veertig handgranaten. De recherche doet nog altijd onderzoek naar de moordpoging, ook omdat die vele slachtoffers had kunnen maken, zegt politiewoordvoerder Esther Izaks.



Een belangrijk spoor loopt naar Nieuwegein. Daar is die nacht de zwarte Audi A4 brandend aangetroffen die eerder op 2 juli ook was gefilmd door een bewakingscamera van Klein Kalfje, waarin de daders waarschijnlijk hebben gereden. Doordat de auto niet geheel is afgebrand, hoopt de politie daarin nog bruikbare sporen te hebben gevonden.

Meer conflicten

Dat de vluchtauto in Nieuwegein is gevonden, is saillant omdat Kok door zijn publicaties op zijn misdaad-website Vlinderscrime.nl een hooglopend conflict had met zware criminelen uit de regio Utrecht.

Hij had veel geschreven over de grote strafzaak 26Koper naar een groep die liquidaties zou voorbereiden en daarbij ook 'de bazen' van de verdachten met naam en toenaam genoemd.

De politie heeft maandag een 47-jarige man uit Zuid-Holland gearresteerd voor betrokkenheid bij de mislukte bomaanslag. Hij is niet degene die de bom heeft geplaatst.

De Amsterdams-Marokkaanse crimineel met wie Kok die avond in Klein Kalfje dineerde, Yassin Z., in het milieu bekend als 'Groenoog' en 'Sambuca', is eerder gearresteerd als mogelijke 'lokker'. Hij werd snel weer vrijgelaten.

Bosjes

Kok had veel meer conflicten dan dat met de Utrechtse criminelen, dus het motief hem wat aan te doen kan in vele richtingen worden gezocht.

Op 8 december is Kok (Edam, 1967) alsnog geliquideerd voor seksclub Boccaccio in Laren. Hij werd doodgeschoten nadat hij in dezelfde blauwe Opel Corsa was gestapt als waaronder de bom had gezeten. De dader had in de bosjes gewacht. Hij is voortvluchtig.