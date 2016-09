Massale reacties op het Buurtonderzoek

,,We zijn erg tevreden met de eerste resultaten. Lezers hebben een grote betrokkenheid bij hun leefomgeving en hun buurt. Dat blijkt uit de massale reacties'', zegt Paul van den Bosch, hoofdredacteur AD Regio. ,,Mensen kunnen in de enquête ook aangeven welke gebeurtenissen in de buurt interessant zijn voor de krant. Dat levert heel bijzondere verhalen op.''



Door de enquête in te vullen helpt u mee het nieuws over uw buurt nog beter in de krant te krijgen.



Resultaten in oktober

De resultaten van het Buurtonderzoek verschijnen in oktober online en in een speciale bijlage met verhalen uit uw buurt en regio. Deelnemers krijgen de resultaten ook toegestuurd. Zo kunt u uw antwoorden vergelijken met uw buurtgenoten.



Meedoen

Doe ook mee, en laat weten wat er van u wel in de krant mag over uw buurt. Het invullen van de enquête duurt slechts 5 minuten. Als dank voor uw deelname ontvangt u een gratis digitale luchtfoto van uw buurt en/of de krant twee weken gratis.



Meedoen kan via ad.nl/jouwbuurt