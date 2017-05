Massale zoekactie naar jongen (14) die in de Maas door jetski is overvaren

Hulpdiensten zijn zaterdagmiddag een grootschalige zoekactie gestart in, om en nabij de Maas bij het plaatsje Well, bij Zaltbommel. Een jongen van 14 jaar die aan het zwemmen was, werd daar aan het eind van de middag overvaren door een jetski.