Maximumstraf voor verstoppen lijk: 'Respectloos en mensonterend'

De 66-jarige Jan B. uit Hulten is tot de maximale celstraf van twee jaar veroordeeld voor het wegmaken van de stoffelijke resten van Freddy Janssen uit Valkenswaard. De rechtbank stelt dat hij in elk geval medepleger is, omdat hij onbekend gebleven derden heeft gebeld om 'het probleem' op te lossen. De rechtbank spreekt zich niet uit over het feitelijk aandeel dat Jan B. had in het wegmaken.

B. is daar bovenop nog veroordeeld tot een celstraf van drie maanden voor wapenbezit.

Freddy Janssen verdween 9 mei. Het lichaam van Janssen werd in vijf stukken gedumpt in het Markkanaal bij Den Hout. Ze waren verpakt in van gaas gemaakte manden, verzwaard met kinderkopjes. Al die materialen zijn aangetroffen op het bedrijfsterrein van Jan B. in Hulten. Dat de rechtbank kiest voor medeplegen is een slimme route om Jan B. te veroordelen zonder zich uit te spreken over zijn aandeel in de gruweldaad.

Volgens de rechtbank was er zo'n nauwe en bewuste samenwerking van B. met minstens één ander, onbekend gebleven persoon dat er in elk geval sprake is van het medeplegen van het verstoppen van het lijk. Of hij het nu zelf deed of iemand anders. De wijze waarop het lichaam van Janssen is gedumpt, is volgens de rechtbank 'respectloos, mensonterend en moreel volstrekt verwerpelijk'.

Delen van het lichaam werden van eind mei tot 4 juni teruggevonden. Bewijs van moord door Jan B. is nooit gevonden, daarvoor is hij dan ook niet aangeklaagd.

Wapenhandel

Vorige week nog hoorde Jan B. in Amsterdam negen jaar tegen zich eisen als hoofdverdachte van een bende wapenhandelaren. Volgens het Openbaar Ministerie leverden zij wapens aan de Amsterdamse onderwereld. Mogelijk ging het ook om wapens die gebruikt zijn voor liquidaties in Amsterdam. De uitspraak in die zaak is op 9 februari.

Dat Jan B. werd gelinkt aan de verdwijning van voormalig No Surrender-lid Freddy Janssen (51) was louter toeval. In het onderzoek naar de Amsterdamse wapenhandel werd op het terrein in Hulten een begraven kistje gevonden. Daarin zaten de revolver, het doosje patronen en de bebloede slippers van Freddy Janssen.

Zelfmoord