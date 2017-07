McDonald's komt met pop-up kledinglijn

Op sociale media stromen de foto's van McDonald's-fans met het promotiehandelswaar binnen. Zo werd op het kantoor van Melissa uit Amsterdam direct de witte hamburgersonesie aangetrokken. Het hele McDonalds-team in Engeland kreeg het ding ook aan en twitteraar Alexis Rogers laat vanuit Amerika weten dat ze niet weet of ze moet lachen of huilen om een filmpje van een vriend in het hilarische pakje.



Eunice Koekkoek, manager Corporate Communicatie, is lyrisch over de actie die gepland werd op deze 26 juli, Global McDelivery Day. ,,Ik vind het erg tof dat we onze gasten over de hele wereld kunnen verrassen met deze exclusieve items'', laat hij weten.