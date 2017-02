McDonald's pakt uit met opvallende reclame

Toch zit er ook een gevaar in deze reclame, denkt De Munnik die het boek De Koopknop schreef. ,,Het is een heel nieuwe richting die McDonald's inslaat en daar moeten ze wel aan vasthouden. Want als het eenmalig is, dan voelt de klant straks een wantrouwen. Zo functioneren onze hersens. Het moet 15 tot 20 keer terugkomen om een reclame positief te beoordelen. Ik ga er dus vanuit dat dit vrij lange filmpje in ingekorte versie terugkomt. Dat zou ik in ieder geval doen, als ik in de schoenen van de McDonald's zou staan.''



Moers denkt dat de makers niet voor een dubbeltje op de eerste rang zijn gaan zitten. ,,Maar dat moet McDonald's wel. In de jaren 80 waren ze de enige op de markt en nu is er zoveel concurrentie: ze moeten wel dieper in hun zak tasten om op te vallen.''