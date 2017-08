Medewerker gevangenis vast voor binnensmokkelen drugs

Verliefd Brabants jongetje (8) fietst 200 kilometer naar vriendinnetje in Achterhoek

15:13 Het klinkt als het script van een romantische film, maar het is een waargebeurd verhaal. De 8-jarige Tobias uit Breda fietste vorig weekend, samen met zijn moeder, naar zijn vriendinnetje Anouk in Vorden in de Achterhoek. Een tour d'amour van meer dan 200 kilometer.