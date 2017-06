Medewerkers NS leggen deel treinverkeer plat

EstafettestakingDe eerste staking van het NS-personeel is bekendgemaakt: aanstaande maandag tussen 05.00 uur en 09.00 uur leggen de medewerkers het werk neer op Den Haag Centraal en Station Zwolle. Reden hiervoor is het ultimatum van FNV Spoor dat de directie van de NS eergisteren naast zich neerlegde.

In het ultimatum eiste de FNV dat de NS zich ook toe gaat leggen op regiolijnen in het noorden en dat er weer twee conducteurs op dubbeldekkers worden ingezet. Ook willen de 6.000 FNV-leden dat de NS de plannen om stationswinkels uit te besteden stopzet en de werkzaamheden niet gaat centraliseren.

,,We zitten al anderhalf jaar tegenover de directie aan tafel en al anderhalf jaar is er geen enkele beweging bij NS. Dat de werknemers nu het werk neerleggen, betekent: het is menens. De werknemers staken zeker niet alleen voor zichzelf, maar boven alles voor de kwaliteit van het spoorvervoer voor de reiziger," aldus bestuurder Henri Janssen van FNV Spoor.

Quote Dat de werknemers nu het werk neerleggen, betekent: het is menens Henri Janssen van FNV Spoor

Estafettevorm

De staking van aanstaande maandag is de eerste in een reeks aangekondigde stakingen 'in estafettevorm'. Het gevolg van de acties zou kunnen zijn dat er vanaf deze belangrijke spoorknooppunten tijdens de ochtendspits minder of geen treinen rijden. Dit heeft vermoedelijk gevolgen voor het treinverkeer in het hele land.

Staatssecretaris Dijksma vindt echter dat de reiziger niet geraakt moet worden door acties van FNV. ,,Dit is een kwestie tussen werkgever en werknemer. FNV kan ook kiezen voor publieksvriendelijke acties, waarbij treinen gewoon blijven rijden."

Ook Hildebrand van Kuyeren van Treinreiziger.nl vindt dat de medewerkers op een reizigersvriendelijke manier zouden moeten staken. ,,FNV eist onder andere dat de winkeltjes op de stations bij NS blijven. Als de vakbond dan wil staken, was het veel passender geweest om daar te beginnen met een staking. Wanneer de winkeltjes op het station dicht blijven, mist NS omzet. Daar tref je dus het spoorbedrijf mee, zonder dat de reiziger veel hinder ondervind."

Janssen zegt heel goed te beseffen dat de acties gevolgen hebben voor de reizigers. ,,We doen dit niet zomaar, het is voor ons een laatste redmiddel.''

Quote FNV kan ook kiezen voor pu­blieks­vrien­de­lij­ke acties, waarbij treinen gewoon blijven rijden Staatssecretaris Dijksma

Reactie NS

De NS betreurt dat medewerkers actie gaan voeren en had gehoopt met FNV Spoor in gesprek te blijven. ,,We betreuren het dat ondanks eerdere verzoeken tot inhoudelijk overleg er nu toch voor acties is gekozen. We zagen en zien nog steeds voldoende aanknopingspunten om met de FNV in gesprek te blijven."

Het spoorbedrijf vindt het vervelend dat de reizigers maandag last van de acties zullen hebben. ,,We zullen er alles aan doen om de hinder voor de reizigers zo veel mogelijk te beperken, onder meer met het verstrekken van reisinformatie.''

Waar en wanneer treinreizigers de volgende acties kunnen verwachten, blijft nog geheim, zodat de NS-directie de acties niet kan tegenhouden. ,,We starten nu met estafettestakingen. Deze acties zijn daarvan het begin. Ik kan me eerlijk gezegd niet voorstellen dat de directie doof blijft voor het signaal van de werknemers," aldus Janssen.