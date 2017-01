Meenemen andermans auto doodeenvoudig op Schiphol

Het reserveringssysteem van Airport Parking Solutions bleek lek. Door simpelweg het reserveringsnummer in het internetadres te vervangen door een ander nummer, konden redacteuren van Kassa reserveringen van anderen bekijken en uitprinten.



Met zo'n printje in de hand lukte het hen tot drie keer toe om een auto op te halen die door iemand anders was afgegeven. In twee gevallen was die andere persoon een collega van Kassa, in het derde geval een wildvreemde. Controle was er nauwelijks: medewerkers gaven de sleutels af zonder naar legitimatie te vragen.