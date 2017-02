Meer bezoekers voor Filmfestival Rotterdam

Vorig jaar bedroeg de eindstand 305.000 bezoeken, in 2015 302.000. Los van de stijgende lijn in het aantal toonde de festivalorganisatie zich trots op de tevredenheid van de bezoekers. Van de 247 speelfilms scoorden er 63 gemiddeld vier sterren (uit vijf) of hoger, zo bleek uit enquêtes die filmliefhebbers achteraf invulden.



Zoals altijd kwamen honderden filmmakers op het festival af. Onder de prominente gasten was ook koning Willem-Alexander. Hij bezocht op de eerste vrijdag van het festival de wereldpremière van Double Play, van filmmaker Ernest Dickerson. De film is gebaseerd op het boek Dubbelspel van de Curaçaose schrijver Frank Martinus Arion.



De ,,onheilspellende roadmovie'' Sexy Durga van de Indiase regisseur Sanal Kumar Sasidharan won de felbegeerde Tiger Award 2017. Als films die verder in het oog sprongen, noemt de organisatie onder meer Het Doet Zo Zeer van Heleen van Royen, Arábia en We the Workers.