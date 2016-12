Meer bijna-botsingen rond Schiphol

Volgens luchtvaartinspecteur ILT daalt het aantal 'luchtruimschendingen' sinds 2010, maar volgens de Luchtverkeersleiding (LVNL) is daar dit jaar een einde aan gekomen.



,,Er zijn nog geen definitieve gegevens," zegt een woordvoerder, ,,maar we zien in 2016 een toename van het aantal meldingen in heel Nederland." De LVNL grijpt daarom in. ,,We hebben we contact gezocht met organisaties voor de kleine luchtvaart en voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd", stelt de organisatie in het Parool.