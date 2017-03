Meer buitenlandse wetenschappers aan het werk in Nederland

Distilleerderij van Ik Ver­trek-on­der­ne­mer gaat in vlammen op

6:30 In het Drentse Exloo is in de nacht van woensdag op donderdag brand uitgebroken in de drie panden van de Turv Exloo Distillery. Twee gebouwen zijn een rijksmonument. Volgens de brandweer is er sprake van 'behoorlijk verwoestend vuur'.