Meer dan 500 dode eenden in natuurgebied Overijssel

Deze bacteriële vergiftiging is niet direct gevaarlijk voor mensen. Toch wordt afgeraden het water in te gaan. Honden zijn er wel gevoelig voor.



Ook wordt gewaarschuwd de dode eenden niet aan te raken, omdat kadavers een bron van bacteriën zijn. De kadavers die tot nu toe uit het water zijn gehaald zijn opgestuurd naar een laboratorium en uit onderzoek is gebleken dat het om type C gaat. Type E is wel gevaarlijk voor mensen.



Staatsbosbeheer en waterschap Vechtstromen hebben nog meer zieke eenden gesignaleerd in de Vloeivelden. Deze worden nog uit het water gehaald. Op dit moment wordt er extra water in de plas gespoten door het zuurstof gehalte te verhogen en de temperatuur weer te laten dalen. Vogels worden op afstand gehouden door een gaskanon.