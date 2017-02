'Meer ziekenhuisopnamen door verkeerd medicijngebruik'

Vierde arrestatie in zaak gestolen pups zorgboerderij

17:33 In de zaak van de gestolen pups in Baarle-Nassau is maandag een vierde arrestatie verricht. Het gaat om een 39-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij is in hetzelfde pand opgepakt als de twee mannen die maandag in Breda werden aangehouden. Een van die mannen is de 54-jarige A. de D., een bekende van politie en justitie, blijkt uit betrouwbare informatie van BN DeStem.