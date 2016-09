Meerderheid raad Roermond wil vertrek Van Rey

De gemeenteraad van Roermond is in meerderheid het vertrouwen in Jos van Rey als raadslid verloren. Van Rey is veroordeeld voor corruptie en enkele andere zaken, maar toont geen enkele inkeer. Dat is schadelijk voor de stad en het bestuur in Roermond. Van Rey zou hieruit conclusies moeten trekken en weten wat hem te doen staat.