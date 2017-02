Meerderheid teruggekeerde jihadstrijders loopt vrij rond

De onderzoeksredactie van de KRO-NCRV bracht de vijftig terugkeerders naar eigen zeggen in kaart op grond van berichten in de media, uitspraken van rechtbanken en gesprekken met deskundigen en strafrechtadvocaten.



Sinds 1 januari 2012 zijn acht terugkeerders veroordeeld. Zeven moeten nog voor de rechter worden gebracht. Drie terugkeerders zijn veroordeeld voor het strijden of trainen in het kalifaat. De vijf andere jihadisten kregen straffen voor andere (terroristische) misdrijven in Nederland, variërend van zes maanden voorwaardelijke celstraf tot vijf jaar onvoorwaardelijke celstraf. Van deze acht veroordeelde terugkeerders zitten er nog vier vast.



Debat

In de afgelopen jaren zijn volgens de AIVD en NCTV vijftig jihadstrijders teruggekeerd naar Nederland, de meeste van hen in 2013 en 2014. De afgelopen twee jaar keerde slechts een handjevol jihadstrijders terug. De Tweede Kamer debatteert vanochtend over het AIVD-rapport 'Terugkeerders in Beeld'.



