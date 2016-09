Meeste Nederlanders zijn tegen een Nexit

Als er nu in navolging van het Verenigd Koninkrijk een referendum zou worden gehouden in Nederland, zou 60 procent van de Nederlanders stemmen voor blijven. Een kwart zegt tegen te stemmen, 15 procent twijfelt nog.



Als belangrijkste reden om tegen de EU te zijn, wordt aangegeven dat Nederland te veel geld afdraagt aan Brussel. Daarna komen de zorgen over de immigratie.



VNL is voor een referendum over een zogeheten Nexit. ,,Ook al blijkt dat de meeste Nederlanders daar niet op zitten te wachten'', zegt Roos. ,,Want tegelijk zeggen ook veel Nederlanders dat we bevoegdheden terug moeten halen.''



Komende week presenteert de Britse regering plannen over hoe zij de relatie met de Europese Unie opnieuw wil vormgeven. Volgens premier Theresa May wacht de Britse economie nog 'moeilijke tijden' als gevolg van de Britse keuze om de EU te verlaten.