Meeste partijen Drenthe willen nog toelichting van Tichelaar

Ze wachten zijn reactie af voordat ze willen oordelen of Tichelaar kan blijven als commissaris, werd vangmiddag duidelijk tijdens een spoeddebat over de kwestie. Alleen de oppositiepartijen SP en PVV maakten snel duidelijk dat ze het vertrouwen in Tichelaar zijn kwijtgeraakt.

PvdA-kopstuk Tichelaar kwam afgelopen dagen in ernstige problemen omdat hij het bedrijf van zijn schoonzus heeft aangedragen voor een opdracht voor renovatie in het monumentale Huize Tetrode in Assen. Op zaterdag ontkende hij dat nog maar later moest hij in een brief aan Provinciale Staten toegeven dat hij de firma van zijn schoonzus had genoemd. Zij ontving in totaal ruim 3000 euro voor de klus.