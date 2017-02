Meisje (12) overleden na ongeluk brommobiel Zeewolde

Het 12-jarige meisje dat afgelopen zaterdagmiddag ernstig gewond raakte bij een ongeval met een brommobiel in Zeewolde, is gisteravond overleden.

Het meisje reed samen met haar zus in een brommobiel toen ze door onbekende oorzaak op zijn kop in het water terecht kwamen. De meisjes werden door omstanders uit het water gehaald. Het 12-jarige meisje raakte ernstig gewond en het 16-jarige meisje dat de brommobiel bestuurde, liep onderkoelingsverschijnselen op.

Het 12-jarige meisje overleed maandagavond 6 februari aan haar verwondingen. Het 16-jarige meisje is uit het ziekenhuis en is opgevangen door haar familie. Wat er die zaterdagmiddag precies gebeurd is en hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, wordt nog verder onderzocht.

Onveilig

Uit een test van Euro NCAP, die namens de Consumentenbond crashtests uitvoert, blijkt dat brommobielen heel slecht uit die tests komen. Bij onderzoeken in 2014 en in 2016 haalde geen van de voertuigen meer dan twee sterren (van de vijf). ,,We hebben speciale testen ontwikkeld voor deze brommobielen, omdat ze binnen onze huidige testen geen enkel punt zouden scoren”, zegt Richard Schram van NCAP. ,,We zijn gaan testen, omdat de populariteit van de brommobiel in Europa toeneemt.”