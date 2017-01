Meisjes ziek: gekleurde 'snoepjes' blijken drugs

Volgens de Litouwse Arunas Kulikauskas, een vriend van de familie, zou het gaan om het 12-jarige meisje Luca van Litouwse afkomst. Zij zou samen met haar 11-jarige vriendinnetje Lina in de Domineeslaan - een straat vlak bij haar huis in Zwanenburg op de Acacialaan - op straat of in de bosjes een zakje met twintig pillen hebben gevonden. ,,Ze hebben er ieder tien ingenomen.''



Intensive care

Volgens Kulikauskas is vooral Luca er heel slecht aan toe. Ze zou op de intensive care liggen en kunstmatig in coma worden gehouden. Lina is er volgens hem een klein beetje beter aan toe. Lina zou zelfs nog in staat zijn geweest om de politie te bellen. De twee tieners waren alleen thuis toen ze de pillen slikten. De moeder was, zo vertelt de vriend van de familie, aan het winkelen en de vader was aan het werk. Een buurman, die bij de vrijwillige brandweer werkt, zou te hulp zijn geschoten.



Beademing

Volgens buren werden de beide meiden vanaf het bovenhuis waar Luca met haar ouders, een nichtje en vriend Kulikauskas woont, per brancard met beademing naar beneden getild. Ook de overbuurvrouw zag dat Luca er heel slecht aan toe was. ,,Zij was bewusteloos.'' Haar vriendinnetje Lina was nog wel bij bewustzijn. ,,Maar zij maakte een bedwelmde, een beetje 'dronken' indruk, als je het zo kan zeggen.''



De geschokte buren weten te vertellen dat de buurt even na zessen, toen de meeste bewoners aan de avonddis zaten, werd opgeschrikt door het geluid van zo'n drie ambulances die aan kwamen scheuren. Een overbuurvrouw, zelf moeder van twee dochters van 4 en 8: ,,Opeens was de hele straat gevuld met sirenes: iedereen stroomde naar buiten.'' Volgens de overbuurvrouw was er geen paniek onder de andere ouders, maar wel 'angst' en 'bezorgdheid'.



Drugsoverlast

,,Het is natuurlijk een heel eng idee dat kinderen zoiets op straat kunnen vinden.'' Zelf heeft ze haar dochters diezelfde avond, na het eten, nogmaals op het hart gedrukt nooit iets van de stoep op te rapen en door te slikken. ,,Dat weten ze natuurlijk wel, maar ik heb het toch nog maar eens extra gezegd.'' Volgens haar is er gewoonlijk in het volkse buurtje weinig aan de hand. ,,We hebben hier niet te maken met junkies of drugsoverlast. Het is een leuke, vriendelijke wijk waar heel veel kinderen wonen.''