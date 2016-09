Meneer agent, wilt u mijn slang even vasthouden?

Een politieman in Zutphen kreeg de goedbedoelde vraag toen hij met zijn collega een bezoek bracht aan een vrouw in Zutphen die een diefstal had gemeld. Tijdens het opnemen van de aangifte stelde ze die vraag en voor hij het wist zat de agent met een slang om zijn nek in de achtertuin van de gedupeerde dame.



Om wat voor slang het precies gaat is nog onbekend, ook waarom de dappere agent niet herkenbaar op de foto wil. Zijn minder dappere collega maakte de foto die het Zutphense politieteam op hun website plaatste.