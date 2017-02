Mensen uit zeven moslimlanden kunnen officieel weer naar VS

UpdateMensen uit zeven moslimlanden kunnen weer naar de Verenigde Staten reizen. De reisbeperkingen zijn officieel opgeheven en iedereen met een geldig visum is welkom, liet het ministerie van Binnenlandse Zaken vanmiddag weten. Het is een reactie op de uitspraak van een rechter in Seattle, die het decreet van president Donald Trump daarover vanochtend verscheurde. De miljardair noemt de uitspraak 'krankzinnig'.

,,Wanneer een land niet meer in staat is om te bepalen wie wel en wie niet het land in komt, betekent het grote problemen'', zegt The Donald op Twitter. Hij vervolgt: ,,Het is interessant dat een aantal landen uit het Midden-Oosten het eens is met het verbod. Zij weten dat als bepaalde mensen toegang krijgen het alleen zorgt voor dood en verderf. De mening van de 'zogenaamde' rechter is krankzinnig en zal teruggedraaid worden.''

Opschorting

Vanochtend werd bekend dat het verbod - dat eerder werd ingesteld door president Trump - tijdelijk is opgeheven. De opschorting van het decreet, dat mensen uit zeven verschillende moslimlanden uit de VS moet weren, geldt voor het hele land. Het Witte Huis gaat in beroep.

De zaak was aangespannen door de staat Washington, die later bijval kreeg van Minnesota. De openbaar aanklager in Seattle (de grootste stad van Washington) voerde aan dat inwoners van de staat schade ondervinden van de maatregel, en dat deze discriminatie in de hand werkt.



Het ministerie van Binnenlandse Zaken had na de ondertekening van het decreet door Trump tienduizenden visa geblokkeerd die aan mensen uit de zeven moslimlanden waren gegeven. Die maatregel is nu teruggedraaid, aldus het departement. Volgens het ministerie ging het om ongeveer 60.000 mensen. Het Amerikaanse ministerie van Nationale Veiligheid liet zaterdag weten dat het de controles van mensen uit de zeven landen weer normaliseert.