'Mensenrechten onder druk door armoede'

Armoede kan leiden tot een ongezond voedingspatroon, wonen in een ongezonde omgeving of het mijden van zorg. In de gisteren verschenen rapportage Mensenrechten in Nederland staat dat de cijfers er niet om liegen. Ongeveer 2,5 miljoen mensen in Nederland zijn laaggeletterd. Veel van hen zijn langdurig arm, hebben gezondheidsproblemen en zijn minder betrokken bij de maatschappij en politiek.