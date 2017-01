Mensenrechtenactivist uit Rotterdam verdwenen in Pakistan

De Pakistaanse mensenrechtenactivist Waqas Goraya, die in Rotterdam woont, is sinds een week vermist in zijn geboorteland. Ook drie andere mensenrechtenactivisten zijn verdwenen. Human Rights Watch maakt zich bezorgd om hun veiligheid.

Goraya was op familiebezoek in Lahore, maar verdween op 4 januari. Ook drie andere activisten, waaronder de bekende professor Salman Haider werden ontvoerd. De vier schreven op social media en blogs kritische verhalen over het Pakistaanse leger en haar band met de Taliban. Ook schreven ze over de invloed van de islam in de Pakistaanse politiek.

Er is niets bekend over een officiële arrestatie, ook zijn er geen militante groepen die de ontvoeringen geclaimd hebben. Human Rights Watch heeft de Pakistaanse overheid opgeroepen hun verdwijning te onderzoeken. De minister van Binnenlandse Zaken heeft de politie opdracht gegeven op zoek te gaan naar Haider, hij zei niets over de andere drie.

Opgepikt

,,Ze zijn gewoon opgepikt door een officiële Pakistaanse organisatie”, is de stellige overtuiging van een woordvoerder van de Atheïstische en Agnostische Alliantie Pakistan (AAAP) in Nederland. Die Alliantie ondersteunt Goraya. De activist en student antropologie woont sinds negen jaar in Nederland. ,,Hij en zijn vrouw wonen hier om te studeren en onderzoek te doen.”

De twee hebben samen een jong kind en waren op familiebezoek in Pakistan. Waqas vrouw Mesha Saeed keerde eerder dan haar man terug naar Rotterdam. Na de ontvoering van Waqas vloog ze terug naar Pakistan. ,,Ik weet niet wat zijn ontvoerders zo bang maakte dat ze hem hebben meegenomen”, zei Mesha tegen persbureau AP.