Merendeel heeft weer gas na grote storing Ede

Politie houdt Limburgse groep aan voor serie misdrijven

16:44 De politie heeft vandaag veertien mensen aangehouden in een onderzoek naar tientallen misdrijven die voornamelijk in 2016 gepleegd zijn in Limburg en over de grens in Duitsland en België. De politie verdenkt ze onder meer van autodiefstallen, inbraken, ramkraken, heling en witwassen.