Met deze vijf tips veilig de mist in

Het verkeer in Nederland kampt al dagen met mist. Door de aanhoudende weersomstandigheden is het zicht vaak minder dan 200 meter. Wie de weg op wil moet ook de komende dagen voorzichtig zijn, maar wat zijn eigenlijk de regels voor automobilisten bij mist. AD zet een aantal tips en veel gemaakte fouten op een rij.

De regels zijn al jaren onveranderd, maar als het om de regels gaat, lijken deze niet altijd duidelijk. Wel of geen stadslicht, is gewoon licht niet voldoende? Ook is niet altijd bekend wanneer de mistverlichting voor of achter eigenlijk aan moet. Ad Vonk, woordvoerder van de ANWB, zorgt voor opheldering.

Moet ik bij mist altijd het mistlicht inschakelen?

Nee, bij minder dichte mist is gewoon licht afdoende. Het kan dan juist hinderlijk zijn voor andere automobilisten om met mistlicht te rijden, omdat het kan verblinden. Net zoals bij groot licht, wat je gebruikt bij sneeuw.

Wanneer schakel ik mistverlichting voor en achter in?

Bij mist, sneeuw en regenval mogen bestuurders mistverlichting aan de voorzijde voeren. De mistverlichting aan de achterzijde wordt ingeschakeld, zodra het zicht minder is dan 50 meter, maar dit is alleen bij mist en sneeuw. Bij regen kan mistachterlicht verblinden. Mistachterlicht is meestal één extra fel licht, veelal op links en dat is dan ook voldoende. Je bent namelijk allang blij als je licht ziet in echt dichte mist. Bij aanwezige mistverlichting aan de voorkant mag verder stadslicht gevoerd worden in plaats van dimlicht ofwel gewoon licht.

Is automatische inschakelde verlichting voldoende?

Nee, integendeel. Veel mensen die automatische dagrijverlichting hebben, gaan er vanuit dat bij mist het achterlicht vanzelf aan gaat. Dat is wellicht in tunnels zo, maar daar is mist niet donker genoeg voor. Zet daarom handmatig het dimlicht aan.

Wel of geen stadslicht?

Met stadslicht rijden tijdens mist is gevaarlijk. Bij grote auto's zie je misschien nog iets, maar blij kleine auto's is het licht onvoldoende.

Wat kunt u nog meer meegeven?