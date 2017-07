Met Facebook vind je vrienden én misdadigers

Een landelijke proef met betaalde advertenties op Facebook is een succes, blijkt uit een interne evaluatie van de politie. De advertenties leverden extra tips op, onder meer over de onthoofding van Nabil Amzieb in Amsterdam en over de verblijfplaats van een gezochte crimineel in Den Haag.



Specifieke doelgroep

Quote Deze informatie kunnen wij gebruiken om de doelgroep samen te stellen die we graag willen bereiken Jard Hagoort, projectleider politie ,,Met een Facebookadvertentie kun je een bericht op de tijdlijn van specifieke doelgroepen plaatsen'', zegt Jard Hagoort, projectleider opsporing bij het Programma Sociale Media van de politie. ,,Elke gebruiker deelt veel informatie met Facebook. Deze informatie kunnen wij gebruiken om de doelgroep samen te stellen die we graag willen bereiken.''



Als voorbeeld noemt hij een zoektocht naar getuigen van rellen rond de fictieve voetbalwedstrijd FC Groningen-Vitesse. ,,Een onderzoeksteam kan er dan voor kiezen een Facebookadvertentie te plaatsen onder mannen tussen de 18 en 40 jaar, die geïnteresseerd zijn in FC Groningen en Vitesse en die onlangs in de buurt van stadion Euroborg in Groningen zijn geweest.''

Vondst van hoofd

Het opsporingsmiddel werd vorig jaar voor het eerst ingezet na de vondst van het hoofd van Nabil Amzieb (23) in Amsterdam. De politie plaatste een getuigenoproep in de tijdlijn van duizenden Facebookgebruikers die zich in de buurt van het hoofd en een uitgebrande auto bevonden.



Uit de evaluatie blijkt dat het niet altijd goed gaat. Zo verzamelde de politie in Den Haag vorig jaar de namen van maar liefst 9.000 Facebookgebruikers uit de omgeving van moordverdachte Robertico Inesia. Een tijdrovende klus. Het bleek echter niet mogelijk om die 9.000 mensen individueel een opsporingsbericht te sturen via Facebook.

Tips over verblijfplaats

Daarop werden alsnog twee gebiedsgebonden advertenties – van 500 euro per stuk – geplaatst, die door ruim 130.000 Facebookgebruikers werden gezien. Uiteindelijk kreeg de politie 18 tips over de verblijfplaats van Inesia. Hij is nog altijd niet gevonden.

Afgelopen maart betaalde de politie 1.000 euro voor een advertentie om Nederlandse IS-strijders in Syrië en Irak te bereiken. Dat bericht werd door ruim 400.000 jongeren in het Midden-Oosten gezien. Een groot gebied in Syrië werd niet bereikt, omdat Facebook daar was geblokkeerd.