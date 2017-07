Met nieuwe naam wil Pride Amsterdam iedereen aanspreken

Was het van oorsprong vooral een feest voor de homogemeenschap, inmiddels zijn er heel wat letters toegevoegd aan de verzamelnaam LHBTI waar het negendaagse festival voor is bedoeld. De afkorting staat voor lesbiennes, homo's, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (met zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken). Volgens Lucien Spee, directeur van Pride Amsterdam, herkennen veel mensen zich niet in het woord 'gay' in de naam van het jaarlijkse evenement. Vandaar dat de stichting de naam verandert, waardoor die nu ook aansluit bij de gelijknamige prides in onder meer Madrid, Londen en New York.