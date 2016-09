Meubelbedrijf Gispen viert dit jaar zijn 100-jarig bestaan

Na een carrière in het onderwijs en een studie bouwkunde kocht Willem Hendrik Gispen in 1916 een smederij in Rotterdam. Van zijn voormalige klasgenoten Johannes Brinkman en Leendert van der Vlugt, architecten van de vermaarde Van Nellefabriek, kreeg Gispen veel opdrachten. Zo ontwierp hij trapleuningen, muurijzers, meubilair en later ook lampen. In zijn smederij maakte Gispen vanaf 1923 steeds meer armaturen voor lampen. Bestseller in zijn tijd was de Gispen Giso 202, een schemerlamp met een bol van melkglas en een kap van shantung, een exotisch soort zijde.



Vandaag de dag zijn vooral de strakkere lampen van staal en melkglas gewild. De Giso 110 bijvoorbeeld, een futuristisch ogende plafonnière. Gispen maakte furore met zijn lampen op een moment dat de elektrificatie van Nederland werd voltooid. Hij speelde daar slim op in met de direct licht-campagne (met de slogan 'Mijn ogen zijn mij heilig, met Giso zijn zij veilig'). In brochures wees hij op de weldadige werking van goed licht in huis. Ook gaf hij lichtcursussen aan huisvrouwen in zaaltjes in het land.