Michel uitgeroepen tot hardste snurker van 2016

Dé snurker van 2016 werd gekozen door de Kliniek voor Snurken en Apneu die mensen jaarlijks oproept geluidsfragmenten van hun oorverdovende 'gezaag' in te sturen. Volgens zegsman Olivier Tielemans van de kliniek snurkt Michel Goené nog stukken harder dan de winnares van vorig jaar: de 43-jarige Sita de Vries uit het Overijsselse Rouveen. ,,Goené heeft snurkpieken van maar liefst 87 decibel, terwijl De Vries eindigde rond de 80 decibel.''



Michel Goené - 5 jaar getrouwd en vader van een jonge dochter - weet via zijn echtgenote al jaren dat hij een tamelijk luidruchtige slaper is. ,,Tot echtelijke ruzies heeft het nog niet echt geleid, maar het komt regelmatig voor dat ik wakker word in een leeg bed. Dan heeft mijn vrouw wegens aanhoudende geluidsoverlast voor de zoveelste keer een ander bed in huis gezocht. Logisch, want naast mij liggen is soms geen pretje.''



Hij weet ook van zijn dochtertje dat hij keihard snurkt. ,,Het geluid gaat met het grootste gemak twee dichte deuren door en bereikt zelfs de begane grond. Een logeetje van onze kleine dacht een keer dat er beneden werd ingebroken, omdat ze het geluid had gehoord van schuivende stoelen over de woonkamervloer. Dat bleek ik te zijn.''

Quote Mijn geluid gaat makkelijk twee dichte deuren door Michel

Afvallen

Hoe lang Koené al snurkt weet hij niet precies. ,,In mijn geval heeft het, zo stellen experts, iets te maken met overgewicht en een matige conditie'', vertelt hij openhartig. ,,Ik ben een kerel van 2 meter en vorig jaar woog ik nog ruim 137 kilo. Veel te zwaar. Inmiddels ben ik 22 kilo afgevallen. Daardoor is de nachtelijke herrie ook iets minder geworden. Mijn doel is om na de jaarwisseling nog eens 10 kilo eraf te krijgen. Daarna ben ik wat mij betreft op mijn streefgewicht en heb ik een fysiek waarmee ik vrijwel zeker minder straaljagergebulder maak."



Op 12 januari gaat hij naar de snurkkliniek voor een speciale mondbeugel. Het is de prijs die hij won met de titel 'hardste snurker van 2016'. ,,Op die dag moet ik happen, waarna er een passend plaatje voor op mijn gehemelte wordt gemaakt. Daarop zit een dingetje dat mijn tong in positie houdt. Als je tong 's nachts is de 'dagstand' blijft staan, snurk je namelijk niet'', aldus Goené, die het volste vertrouwen heeft in een goede afloop.

Vrouwen