Van onze doden vergeten we het eerst de stem. Je herinnert je misschien de klankkleur, de hoogte of de diepte ervan, maar haar op afroep laten klinken in je hoofd kun je niet. Alleen soms, als je er niet op verdacht bent, klinkt opeens luid en duidelijk de stem van een dode – waarna ze weer wegzakt in een plooi van het auditieve geheugen, of beter, een afgrond.

Nog enige jaren heb ik een dode vriend soms opgebeld om zijn stem 'spreek maar wat in na de piep' te horen zeggen; op raadselachtige wijze werd zijn abonnement al die tijd betaald. Ik heb dat zo vaak beluisterd dat ik zijn stem waar en wanneer ik wil kan oproepen, maar uitsluitend om hem 'spreek maar wat in na de piep' te horen zeggen. Iets anders krijg ik er niet meer uit. Dat is een droevig iets, dat zijn stem tot zoiets is gereduceerd.

Na de stem volgen algauw mimiek, gebaren en gedragingen; in de dood maakt de rijkdom van een heel mens plaats voor de banaliteit van een paar tamelijk willekeurige herinneringen, die kunnen kloppen of niet.

Mijn telefoon herbergt een heleboel doden. Ik zie ze regelmatig tussen de levenden staan, ik heb al een paar keer op het punt gestaan om ze eruit te gooien. Het lijkt oneerbiedig en een beetje hard, alsof je ze door hun telefoonnummer te verwijderen voorgoed het zwijgen oplegt. Maar mijn leven wordt stilaan een permanent Allerzielen, ik ontvang meer rouwpost dan brieven. Als het zo doorgaat, staan er op een dag meer doden dan levenden in mijn telefoon.

Het is een woensdagochtend, het is vakantie, ik blader door de contacten. Die malle dodenherdenking moet maar eens ophouden, ik donder ze er allemaal uit. Bij de A gaat het nog wel, het sterven begint bij de B. Brands, Den Breejen, Boots. De interviewer met wie ik over boeken sprak, mijn pleegmoeder die me de literatuur gaf, de gehandicapte klasgenoot die een personage werd in Joe Speedboot. Daar gaan ze.

Ik zwaai ze uit als schepen die achter de horizon verdwijnen. Kusters, Lascaris, Møller; een schrijver, een theoloog en een hotelier op Curaçao. Tabee, vaarwel. Steinz, Veldhuis en Verhave; een recensent, een vriend, een leraar Nederlands, kort na elkaar gestorven. Het ga jullie goed. Zwagerman dan, die het aantal zelfmoordenaars in mijn telefoon op drie brengt. Hoe ik aan zijn nummer kwam is me een raadsel, we mailden wel eens maar belden nooit. Dag Joost.