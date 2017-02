Mijn Valentijnswens: echte acceptatie van homo's

'Homo' is het meestgebruikte scheldwoord in de klas. Vele jongeren worden gepest. Geweld in het uitgaansleven richt zich soms expliciet tegen homo's. En het gebeurt ook onbewust. Zelf ging ik onlangs mee met het COC om met scholieren te spreken over seksualiteit. En waar velen, zeker op het vwo, zeiden heel open en tolerant te zijn, blijkt bij doorvragen nog veel onder de oppervlakte te schuilen. 'Ik heb er geen problemen mee, maar op de hockeyclub komt het gelukkig niet voor.'



Wat ik zelf nog altijd kwetsend vind, is het lollig bedoelde lied 'Als je nou niet springt, ben je een homofiel.' De makers zullen er geen kwaad mee in de zin hebben, maar het raakt me. Een café vol mensen die zingen: 'Wie nou niet springt, is homofiel'.



Ik zie ze dan voor me: scholieren, studenten en anderen die nog worstelen. Ik zie me zoals ik zelf toen was. Je springt maar mee om nog even de schijn op te houden. Als een boer met kiespijn. En je schuift 'het vertellen' maar weer een paar maanden op. Het is een klein voorbeeld. Maar homo-onvriendelijkheid zit nog altijd dieper in de samenleving dan we beseffen. Bij sportclubs, onder studenten en ook op het werk.



Het is mooi en goed dat een brede roze coalitie van politieke partijen betere wetgeving steunt om acceptatie van homo's te verbeteren. Om bijvoorbeeld in artikel 1 van de grondwet de discriminatie van homo's expliciet te verbieden. Maar uiteindelijk moet het komen van dagelijks gedrag. Je bewust zijn van wat je zegt of doet en de impact die het heeft op een ander. Als iedere café-eigenaar, iedere medescholier, iedere collega daar iets meer over nadenkt, ben ik ervan overtuigd dat we een nog fijner, toleranter en liefdevoller land kunnen worden. Dat is mijn valentijnswens voor komend jaar. Een heel fijn Valentijn!