'Mijn vriendin steekt te veel tijd in haar studie'

Jeroen: ,,Al zo lang ik Claire ken, is ze ambitieus. Ik leerde haar kennen op de middelbare school, zij zat in de tweede klas van het vwo en ik in de vijfde. De meeste meisjes uit haar jaar waren totaal nog niet bezig met hun toekomst. Zij waren bezig met make-up en jongens. Natuurlijk wilden zij wel goede cijfers halen en overgaan naar het volgende leerjaar, maar ze dachten nog totaal niet na over een vervolgstudie. Claire wel. Al vanaf de brugklas had zij één doel voor ogen: advocaat worden. Haar ouders zitten ook in die wereld. Haar vader is advocaat en haar moeder jurist, het lag voor de hand dat zij ook die richting op zou gaan.



Nadat ze cum laude was geslaagd op het vwo, ging ze rechten studeren in Leiden. Vanaf dat moment zag je pas echt hoe prestatiegericht ze is. Waar haar studiegenoten lid werden van een studentenvereniging, met mooi weer op terrasjes zaten en naar de tofste feesten gingen, zat zij thuis te blokken. Uren bracht ze door op haar kamertje. De bibliotheek was een van haar favoriete plekken. Daar kon ze makkelijk van 9 tot 6 zitten, zonder een pauze te nemen, te drinken, te eten of te plassen. Ze wilde alleen maar hoge cijfers halen. Met een 7 kon ze niet blij zijn, alleen alles hoger dan een 8 was volgens haar voldoende.

Zodra ze een keer niet met school bezig was, was ze aan het werk. Claire vond het belangrijk om te werken aan een goed cv voor later. Daarom had ze allerlei bijbaantjes en deed ze aan andere activiteiten om zich te kunnen onderscheiden van andere studenten. ’s Avonds stond ze achter de bar en in het weekend werkte ze achter de kassa van een kledingzaak. Verder was ze nauw betrokken bij haar studievereniging. Ze zat in het bestuur en was veel tijd kwijt aan vergaderingen, uitjes en andere evenementen organiseren.

Quote Claire heeft bijna geen vrije tijd