Mike J. wil herziening van strafproces 'Meisje van Nulde'

Mike J, die in 2003 veroordeeld is voor het doden van het meisje van Nulde wil dat zijn strafproces wordt herzien. Dat heeft zijn advocaat Niels van Wersch vanavond gezegd. ,,Hij zou dat heel graag willen. Daar hebben we het herhaaldelijk over gehad.’’

Quote Mike wil dolgraag een herziening van het proces. Maar dat is heel lastig. Dan moet je met nieuwe feiten komen Niels van Wersch, advocaat Mike J. Volgens tbs’er Mike J. is de vierjarige Rowena, niet door hem, maar mogelijk door haar moeder, Wanda gedood. Dat moet volgens hem onderzocht worden.



De zaak rond het Meisje van Nulde is een van de gruwelijkste van de Nederlandse geschiedenis. De Dordtse Rowena werd onder de ogen van haar moeder beestachtig mishandeld. Ze werd in een hondenhok opgesloten en na haar dood in een vriezer gestopt en in stukken gezaagd. Haar lichaamsdelen en haar verminkte hoofdje werden later teruggevonden bij onder andere Hoek van Holland en Strand Nulde.

Geen adequate behandeling

Uit de uitspraak van de rechtbank van Zutphen van eind 2015 over de verlenging van de tbs van Mike J. blijkt dat Mike J. veertien jaar na de gewelddadige dood van Rowena de ten laste legging nog steeds ontkent. Deskundigen van zijn tbs-kliniek stellen in die uitspraak dat zij de behandeling niet adequaat kunnen toepassen omdat hij zwijgt over zijn rol. ,,Hij ontkent zijn actieve rol,’’ aldus de deskundigen.

,,Over huidige of toekomstige risicofactoren op gewelddadig gedrag kan dan dus niet diepgaand met betrokkene worden gesproken omdat deze volgens hem niet aanwezig zijn’’, aldus de deskundigen. ,,Het maakt het voor de staf moeilijk om zicht te krijgen op het recidivegevaar.’’ Toch besluiten ze zijn verlof te verruimen eind 2015, omdat Mike J. dan misschien beter zal gaan meewerken met de behandeling.

Volgens advocaat Niels van Wersch is Mike J. inderdaad een deels ontkennende dader. ,,Hij ontkent dat hij verantwoordelijk is voor de dood van Rowena. Hij heeft destijds bij de politie op enige moment verklaard dat hij het meisje geslagen heeft maar haar bij leven heeft achtergelaten. Toen hij terugkwam was Rowena overleden. Volgens hem is er een mogelijkheid dat het kind door verstikking, dus door de moeder, om het leven is gekomen.’’

Hoofddader

Mike J. werd veroordeeld tot twaalf jaar cel en tbs. Hij was volgens de rechter de hoofddader en werd veroordeeld voor het doden van Rowena en het wegmaken van haar lichaam. Hij tekende na de rechtszaak beroep aan tegen de uitspraak, maar trok dit kort daarna weer in omdat hij volgens zijn advocaat Niels van Wersch destijds compleet in verwarring was. ,,Vanwege de totale chaos die er rondom zijn persoon was. Hij was helemaal uitgeput. Hij wilde niet meer in die mallemolen. Hij wil dolgraag een herziening van het proces. Maar dat is heel lastig. Dan moet je met nieuwe feiten komen.’’ Het recht heeft volgens Mike J. niet de juiste loop gehad.

Wanda Rikkers kreeg acht jaar cel, maar kwam in 2006 vervroegd vrij. Zij heeft een andere identiteit aangenomen en een nieuw leven opgebouwd. Ze is niet bereikbaar voor een reactie.

Over het Meisje van Nulde is sinds enkele weken veel ophef nu naar buiten is gekomen dat Mike J. sinds januari met onbegeleid verlof mag. De vader van het meisje van Nulde, Martin Huisman, verzet zich met hand en tand tegen dit verlof. ,,Een beest kan niet genezen,’’ zegt hij.