Militair schiet bootje vluchtende drugskoerier aan flarden

video Almeerse agent showt soepele moves en wordt internethit

11:30 Een swingende agent uit Almere is hard op weg een bekende Nederlander te worden. De dansende diender werd gisteren in Almere Stad gefilmd terwijl hij samen met twee meisjes liet zien dat agenten op Koningsdag ook wel even lol kunnen hebben. Het filmpje is al meer dan een miljoen keer bekeken.