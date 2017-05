Militaire vakbonden slaan alarm na IS-symphatisant op luchtmachtbasis

Quote Dit gaat helemaal nergens over, er is echt niets aan de hand Bron die de zaak goed kent Ze staan allemaal aangemeld bij de kazerne: de mannen die woensdag 10 mei graafwerkzaamheden moeten verrichten op luchtmachtbasis Volkel. Maar als het bouwbedrijf aan de slag wil, blijkt er iemand ziek. Er moet plotseling een ander mee. De keuze van het bouwbedrijf valt op Waïl el A., een 19-jarige IS-symphatisant uit Arnhem. Twee jaar geleden reist hij met plaatsgenoot Nadeem S. (23) naar de Turks-Syrische grens. Naar eigen zeggen om een bekende van S. op te halen. Deze jongen zou vanuit Syrië weer naar huis willen.

Justitie gelooft niets van dat verhaal als ze bij de grens worden gearresteerd en vervolgt beiden. Volgens het OM zouden ze plannen hebben om zich aan te sluiten bij een jihadistische organisatie. Afgelopen juni veroordeelt de rechtbank El A. tot twee jaar cel, maar woensdag staat hij aan de poort van de kazerne in Volkel en mag hij gewoon het terrein op.

Aandacht

Heel lang is El A. niet op de basis geweest, want hij trekt al snel de aandacht van de beveiliging. Wat er precies voorvalt wil defensie niet zeggen, mogelijk maakt hij foto's. De beveiligers maken een praatje met El A. en vertrouwen het niet. Ze schakelen de Marechaussee in. Als blijkt dat El. A een strafblad heeft omdat hij wilde uitreizen naar Syrië wordt hij aangehouden. Twee nachten slaapt hij in de cel, maar vrijdag wordt hij toch vrijgelaten. Volgens het Openbaar Ministerie heeft El. A. op de basis niets strafbaars gedaan.

De advocaat van El A. bevestigt dat zijn cliënt is opgepakt op de basis. ,,Dit gaat helemaal nergens over, er is echt niets aan de hand'', zegt een bron die de zaak goed kent. Daar denken veel militairen anders over. ,,Hebben de inlichtingendiensten hier zitten slapen dat ze zo iemand de basis op laten komen'', reageert voorzitter Anne-Marie Snels van vakbond AFMP.

En er speelt nog iets: al langer beklagen militairen zich erover dat zij streng worden gescreend om te mogen werken bij defensie, terwijl dat voor bezoekers niet het geval is. Dat wringt te meer wanneer ze verliefd worden op een partner uit een land waarmee de Nederlandse geheime dienst niet samenwerkt. Het levert een hoop gedoe op om dan toch een verklaring van goed gedrag te krijgen. ,,En dan lopen IS-symphatisanten bij wijze van spreken zo de basis op'', stelt Snels van Vakbond AFMP.

Bezoekers van een legerbasis zijn niet vogelvrij. Iedereen moet een afspraak hebben en zich legitimeren. Rondlopen op het kazerneterrein gebeurt onder begeleiding. Maar zicht op wie er precies een legerbasis binnen komt, heeft de beveiliging niet, zeggen de bonden. ,,Ze kunnen niet in politiesystemen kijken om te zien of iemand een strafblad heeft. Door de bezoekerspassen kunnen ze achteraf alleen zien wie er is geweest'', zegt ook advocaat Michael Ruperti, die veel militairen bijstaat.

Probleem

Het gebrek aan screening van medewerkers van externe bedrijven is precies het grote probleem, vindt Jean Debie van de Vakbond voor Defensiepersoneel VBM. ,,Het kan niet zo zijn dat bezoekers op belangrijke basissen zomaar binnenkomen. Hier maken veel militairen zich al heel lang zorgen over.''

Hij pleit voor de invoering van een verklaring van goed gedrag voor medewerkers van externe bedrijven. ,,Daarmee verklein je de risico's aanzienlijk dat dit soort mensen zomaar een kazerne opkomen.''

