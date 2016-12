Miljardenbesparing op thuiswonende dementerenden

Als ouderen met dementie niet langer ten einde raad in ambulances, ziekenhuizen en verpleeghuizen terecht komen, kan dat maandelijks zo'n 2.000 euro per patiënt schelen, stellen onderzoekers van het Alzheimer Centrum aan de Nijmeegse Radboudumc. Het geheim: patiënten én hun mantelzorgers veel beter in de gaten houden met een team van hulpverleners.

Het is de aanpak van huisarts Chantal Hensens uit Wijchen die 3,5 jaar geleden zag dat het anders moest: crises voorkomen in plaats van brandjes blussen. Op 14 patiënten wist ze ruim 6 ton aan zorgkosten te besparen, aldus het Nijmeegse rapport. Ja, een kleine onderzoeksgroep, maar niet minder interessant, oordelen ook zorgverzekeraars CZ en VGZ . Wetende dat het aantal Alzheimerpatiënten over 15 jaar al is verdubbeld tot een half miljoen, zou het Wijchense voorbeeld landelijk voor een miljardenbesparing kunnen zorgen.



In plaats van dat wijkteams één keukentafelgesprek voeren, zorg toekennen en daarna patiënt en mantelzorgers aan hun lot overlaten, blijft het team van Hensens constant in beeld. Met een centrale rol voor een in dementie gespecialiseerde verpleegkundige 'casemanager' bekijken huisarts, specialist ouderengeneeskunde, wijkverpleegkundige, fysiotherapeut, ergotherapeut en welzijnswerker hoe iemand zo lang mogelijk thuis kan wonen.

Ontlasten

Vaak zit de crux in het ontlasten van mantelzorgers, van wie ruim de helft zwaar belast is volgens Alzheimer Nederland. Als zij uitvallen is de gang naar het verpleeghuis vaak onvermijdelijk, zegt onderzoeker Minke Nieuwboer van het Radboudumc.



Hensens liep op eigen initiatief voor de troepen uit, maar werkt inmiddels met de zogeheten DementieNet-aanpak van het Radboudumc, die ook positieve resultaten op 20 plekken in het land, vertelt onderzoeker Nieuwbo



Huisarts Hensens zegt nauwelijks nog crisissituaties tegen te komen: ,,Ik bluste eerst vooral brandjes, als een dementerende viel, een longontsteking had, angstig, agressief of eenzaam was. Familieleden belden op vrijdag met de boodschap 'nu kan het écht niet meer'."