Miljoenen meiden idolaat van Musically

Heel moeilijk is het niet, maar wie op zoek is naar hordes fans moet wel even wat 'speciale moves' uit de kast halen. Een bestaande hit waar het allemaal op moet gaan gebeuren is zo gevonden, maar een te gek dansje moet wel precies in de 'selfieruimte' van je telefoon passen.



De tienermeisjes- en jongens, die het in groten getale gebruiken, hebben daar hun eigen manier van dansen op bedacht: met je handen, dichtbij je hoofd. Vergeet ondertussen niet te playbacken of mee te zingen - dat mag vals zijn. Je voegt nog wat effecten toe, deelt het met de wereld en binnen no time ben je duizenden likes en fans verder.



Giechelen

Dat is ook precies wat zusjes Fenna (13) en Mirre (11) Graat uit Wijchen zo geweldig vinden. ,,We kijken elke dag filmpjes. En we hebben er zelf ook al vier of vijf gemaakt. Gelukkig hoef je niet per se te zingen, maar kun je ook playbacken", vertellen de meiden giechelend.



Hun grote idool is de identieke tweeling Lisa en Lena (14) uit het Duitse Stuttgart. De identieke tweeling trakteert 9,4 miljoen trouwe fans dagelijks op lachende gezichten, vrolijke dansjes en elke keer een nieuwe outfit. De twee hebben binnen een paar maanden het internet veroverd, een van de snelst groeiende instagramaccounts in Europa, ze organiseren fandagen en ze hebben een eigen kledinglijn opgezet, wat ze maar al te goed af gaat.



Fenna en Mirre proberen ze soms na te doen. ,,Het is gewoon heel leuk om te zien en ze zijn altijd vrolijk." Of ze ook zo beroemd willen worden? ,,Ja, maar het hoeft niet per se. Het zou wel leuk zijn."



Tweelingen doen het sowieso extra goed in de statistieken van Musically, dat wereldwijd 70 miljoen geregistreerden telt en dagelijks tien miljoen gebruikers heeft.



De tekst loopt door onder de video.